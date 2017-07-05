Собянин рассказал, когда решат дорожную проблему из-за ремонта в Москве

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассчитывает, что ситуация со сложной дорожной обстановкой в Москве, вызванной работами по благоустройству улиц, будет решена за 1-2 месяца.

"Конечно, в настоящее время ситуация сложная на дорогах Москвы из-за реконструкции улиц, но я думаю, что она восстановится в ближайшие месяц-полтора", — сказал Собянин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В столице реализуется масштабный проект благоустройства "Моя улица", первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию почти всех московских улиц (около 3,5 тысячи). В 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году — 59. В программу благоустройства 2017 года вошли более 80 городских территорий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы планируют закончить основные работы по программе "Моя улица" в июле-августе. По его словам, речь идет, в том числе, об Арбате, Тверской, Кремлевском кольце, набережных, Китай-городе, Новой и Старой площадях, Садовом кольце. Мэр отметил, что дальше город будет заниматься только локальными работами, которые серьезно на движение автотранспорта не повлияют.