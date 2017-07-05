Миронов внес в ГД пакет законопроектов по социализации бездомных

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на правовую поддержку лиц без определенного места жительства, а также благотворительных организаций, оказывающих им помощь, сообщает пресс-служба партии.

"В нашей стране, по разным оценкам, от 3 до 5 миллионов бездомных. Для того, чтобы вернуться в общество, им необходима государственная, в том числе, законодательная помощь. Поэтому мы вносим в Госдуму пакет инициатив, предусматривающих меры правовой поддержки бездомных и благотворительных организаций, занимающихся их социализацией", — цитирует Миронова пресс-служба эсеров.

Отмечается, что один из законопроектов предлагает осуществлять регистрацию лиц без определенного места жительства либо по месту организации, где человеку оказывается социальная помощь, либо по адресу администрации муниципального образования, на территории которого данный гражданин постоянно или преимущественно находится.

Две другие инициативы направлены на поддержку благотворительных НКО. "Наши инициативы позволяют предоставлять подобным организациям в безвозмездное пользование земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Также для них устанавливается преимущественный порядок при заключении соглашений с органами власти, в том числе, о госзакупках", — уточняется в сообщении.

"В целом пакет инициатив нашей фракции стимулирует развитие благотворительной деятельности в нашей стране, а также усиливает поддержку тех граждан, которые, оказавшись в трудной жизненной ситуации, пытаются восстановить свое место в обществе", – заключил Миронов.