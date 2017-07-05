В России может заработать федеральная экстренная ритуальная служба

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Федеральная экстренная ритуальная служба *105 может заработать в России в начале 2018 года, сообщил РИА Новости председатель совета директоров Ritual.ru (ЗАО "Ритуал-Сервис") Олег Шелягов в среду на открытии первого многофункционального центра ритуального обслуживания в столице.

"Мы считаем, что в начале следующего года мы будем работать", — сказал Шелягов в ответ на вопрос РИА Новости, как скоро заработает данный сервис.

В ходе пресс-конференции Шелягов сообщил, что учреждение работает над созданием экстренной федеральной службы *105. "Создание экстренной федеральной службы *105. Потеря близкого человека, это всегда внезапность… Номер "*105" — под него готовится специальная программа, как федеральная ритуальная служба", — сказал Шелягов в среду.

ЗАО "Ритуал-Сервис" открыл первый многофункциональный ритуальный центр (МФРЦ) в Москве на улице Касаткина.