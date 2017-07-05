Москалькова считает мемориальную доску Сталину в МГЮА уместной

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Мемориальная табличка с изображением Иосифа Сталина, установленная в Московской государственной юридической академии (МГЮА) им. Кутафина, уместна, поскольку напоминает будущим юристам о том, как важно уважать закон и не скатиться к репрессиям, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Такая же доска у нас есть в МИДе, в холле. Она уместна, потому что будущим юристам напоминает, как важно уважать закон и не скатиться к репрессиям", — сказала Москалькова журналистам в ответ на вопрос, уместна ли, по её мнению, доска с изображением Сталина в стенах МГЮА.

Ранее адвокат Генри Резник пояснил РИА Новости, что уволился из МГЮА из-за того, что в здании вуза установили мемориальную доску Иосифу Сталину. В своем блоге на "Эхе Москвы" Резник отметил, что Сталин "похоронил право". МГЮА в свою очередь объяснила появление памятной доски Сталину действующим нормативным актом Совета министров РСФСР. Позднее появилась информация, что преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ) отказались от участия в мероприятиях МГЮА.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет официальной позиции в связи с увольнением адвоката Генри Резника из МГЮА после установки в вузе мемориальной доски Иосифу Сталину. По его словам, "президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна, и, безусловно, здесь история должна восприниматься максимально адекватно".