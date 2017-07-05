МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Большинство россиян, знающих о сталинских репрессиях, считают судебные решения по этим делам несправедливыми и выступают за более широкое информирование о событиях тех лет, однако мнения о необходимости подобных мер разделились почти поровну: 43% считают, что без них нельзя было сохранить порядок в стране, 49% убеждены, что репрессии ничем нельзя оправдать, показал опрос ВЦИОМ.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9-10 июня 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. Нынешний опрос стал первым из цикла исследований, посвященных теме массовых репрессий XX века, которые будут проводиться в рамках сотрудничества ВЦИОМ, музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти.

Как показал опрос, понятие "сталинские репрессии" знакомо 90% россиян. "О несправедливости судебных решений по делам репрессированных сегодня говорят более двух третей наших сограждан (68%), слышавших о репрессиях, и прежде всего те, в чьих семьях о репрессиях знают не понаслышке (80%)", — говорится в материалах исследования.

Справедливыми или скорее справедливыми считают решения судов в отношении репрессированных 16% среди тех, кто слышал о репрессиях. При этом респондентов, оценивающих их как "вынужденную меру, которая позволила Сталину обеспечить порядок в обществе", оказалось по результатам опроса почти столько же, сколько и убежденных в том, что репрессии ничем нельзя оправдать.

"Существенное число респондентов (43%), слышавших о репрессиях, склонно соглашаться с тем мнением, что без осуществления репрессий невозможно было сохранить порядок в стране. Несогласных с этим, категорически осуждающих репрессии, лишь немногим больше — 49% среди всех опрошенных, 57% — среди тех, в чьих семьях были репрессированные", — уточняется в материалах ВЦИОМ.

По мнению респондентов, жертвами репрессий становились либо не согласные с политикой властей (так считают 37% опрошенных) или пользующиеся авторитетом у народа (22%), либо предатели и заговорщики (24%), воры и преступники (23%). Каждый десятый (10%) полагает, что репрессиям во времена Сталина чаще подвергались представители отдельных этнических групп.

Отсутствие по всем этим вопросам четко сформированной позиции в обществе говорит, по мнению социологов, "о неоднозначности восприятия темы репрессий в общественном сознании, что может быть связано, в том числе, с неполнотой информации о событиях тех лет".

При этом почти три четверти (72%) россиян, слышавших о репрессиях, "считают необходимым как можно больше рассказывать о жертвах карательной машины сталинской эпохи подрастающему поколению, чтобы подобное никогда не повторилось". Однако каждый пятый респондент (22%), напротив, полагает, "что подобные разговоры должны быть сведены к минимуму, как негативно сказывающиеся на имидже страны".