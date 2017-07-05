Московские власти рассказали о следующем этапе развития МЦК

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Система московских путепроводов будет в будущем интегрирована с Московским центральным кольцом (МЦК), этот вопрос может быть рассмотрен после завершения интеграции "кольца" с пригородным сообщением, сообщил замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября 2016 года. К 2025 году МЦК должно перевозить до 300 миллионов человек в год — это сопоставимо с перевозками на самых загруженных ветках московского метро.

"При запуске МЦК, срок был рекордный – два года. Очевидно, что проект разделен на этапы. В этом году запланирована интеграция с железнодорожными узлами, правительство Москвы уже выделено соответствующее финансирование. Но интеграция с путепроводами у нас тоже в приоритете", — рассказал Латыпов в ходе Пятого международного экспертного совета по транспортным вопросам.

"После окончания текущей фазы интеграции с пригородным ж/д, мы выйдем с предложением интеграции с путепроводами", — добавил он.

Путепровод – мостовое сооружение, пропускающее дорогу над другой дорогой. В частности через МЦК проходят путепровод Абрамцевской просеки, Волоколамский трамвайный путепровод, Щелковский и Мытищинский путепроводы.