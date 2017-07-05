Госдума попросила Путина разрешить киргизам работать по национальным правам

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Госдума приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Киргизии права работать в сфере перевозок на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

Как отмечается в документе, в России с 1 июня установлен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

"Необходимость получения российских водительских удостоверений для осуществления предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, во многом вызвана недостаточным знанием русского языка водителями — гражданами иностранных государств. Под действие указанного федерального закона подпадают и граждане Киргизской Республики", — говорится в обращении депутатов.

Парламентарии указывают на то, что в конституции Киргизии закреплено, что русский язык употребляется в этом государстве в качестве официального. "Это положение предполагает хорошее знание гражданами Киргизской Республики русского языка, в том числе и изучение на нем правил дорожного движения", — отмечается в документе.

"В связи с вышеизложенным депутаты Государственной думы обращаются к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам Киргизской Республики права управления транспортными средствами в Российской Федерации при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений", — говорится в обращении.