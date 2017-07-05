Пассажиров московского метро просят воздержаться от поездок в часы пик

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. В московском метро стали появляться таблички с просьбой к пассажирам отказаться от поездок в часы пик, перенеся их на другое время, сообщил первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке", — сказал Латыпов в среду в ходе Пятого международного экспертного совета по транспортным вопросам.

Он добавил, что в некоторых метрополитенах мира введена повышенная плата за проезд в часы пик, что привело к снижению пассажиропотока. Например, такая система действует в Лондоне.