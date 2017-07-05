ЛДПР обратилась к Медведеву с просьбой запретить ночные автобусы

На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

На месте дтп около города Заинск в Татарстане. 2 июля 2017

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. ЛДПР направила премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву письмо с просьбой издать распоряжение правительства и запретить ночные автобусные перевозки.

"Неоднократно поднимали вопрос о запрете ночных автобусов… Мы направили Медведеву письмо с просьбой срочно издать распоряжение правительства России, тут закон не нужен, о запрете ночных перевозок автобусов по всей территории России", — сказал председатель партии Владимир Жириновский в среду журналистам.

В ночь на воскресенье автобус "Неоплан", ехавший по маршруту Самара-Ижевск, столкнулся с грузовиком MAN, который буксировался на жесткой сцепке автомобилем "КамАЗ". В результате столкновения автобус опрокинулся и загорелся. В нем находились 29 человек, на месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали.