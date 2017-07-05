МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Две трети россиян (66%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России после выборов 2018 года, при этом треть опрошенных считают, что будущий президент РФ должен проводить более жесткую линию во внутренней политике, свидетельствуют данные исследования "Левада-центра", на которые ссылается газета "Ведомости".

Согласно исследованию, 66% россиян хотели бы видеть Путина президентом России после грядущих выборов, 18% респондентов хотят видеть на этом посту другого человека, еще 16% участников опроса не смогли ответить.

"Будущий президент, кто бы им ни стал, должен проводить более жесткую линию во внутренней политике, считает треть россиян, более 40% устраивает нынешний курс и только 12% говорят о необходимости либерализации", — говорится в материале.

Что касается внешней политики, то более половины россиян (56%) считают, что будущий президент должен придерживаться такой же линии, как сейчас, а 19% респондентов выступают за ужесточение политики с Западом, 13% — за снижение конфронтации с Западом.