В Москве не планируют повышать тарифы на проезд в городском транспорте

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Московские власти в текущем году больше не планируют менять тарифы на проезд в общественном городском транспорте, сообщил руководитель департамента транспорта города Максим Ликсутов.

"В этом году тарифы на городской транспорт больше меняться не будут. Они установлены", — сказал Ликсутов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он также отметил, что тарифы на городской транспорт в Москве растут намного ниже инфляции.

"Такая тенденция будет сохраняться и дальше", — добавил глава департамента.

В Москве с 1 июля повысились тарифы на проезд в пригородных пассажирских электричках. Проезд в границах Москвы вне зависимости от расстояния за разовую поездку подорожал на 2 рубля и составляет теперь 34 рубля, поездка за пределы Москвы, где расстояние делится на зоны, обойдется в 22 рубля за каждую зону.