Мединский ответил на критику своей диссертации

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский высказался по поводу ситуации вокруг его диссертации, которую рассмотрит 7 июля диссертационный совет Белгородского университета.
"В дискуссию (назову это мягко) вокруг своей диссертации я не вмешивался. Во-первых, обвинения казались смехотворными. Во-вторых, не было времени. Дел много, в отличие, видимо, от моих оппонентов. Последние желанный плагиат в моей работе искали-искали, да так и не нашли. В итоге обозвали всю диссертацию "лженаучной", — написал Мединский в статье, размещенной во вторник на сайте "Российской газеты".
Он заявил, что мог бы назвать дискуссию, развернувшуюся по поводу его диссертации, травлей, однако в России травят исключительно вольнодумцев и свободных художников, а чиновников "подвергают справедливой критике". "Отношусь к этому нормально: должность обязывает реагировать на любую критику конструктивно", — подчеркнул министр.
Ранее участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", как утверждает Бабицкий, абсурдна и не имеет научной ценности.