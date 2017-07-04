Мединский ответил на критику своей диссертации

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский высказался по поводу ситуации вокруг его диссертации, которую рассмотрит 7 июля диссертационный совет Белгородского университета.

"В дискуссию (назову это мягко) вокруг своей диссертации я не вмешивался. Во-первых, обвинения казались смехотворными. Во-вторых, не было времени. Дел много, в отличие, видимо, от моих оппонентов. Последние желанный плагиат в моей работе искали-искали, да так и не нашли. В итоге обозвали всю диссертацию "лженаучной", — написал Мединский в статье, размещенной во вторник на сайте "Российской газеты".

Он заявил, что мог бы назвать дискуссию, развернувшуюся по поводу его диссертации, травлей, однако в России травят исключительно вольнодумцев и свободных художников, а чиновников "подвергают справедливой критике". "Отношусь к этому нормально: должность обязывает реагировать на любую критику конструктивно", — подчеркнул министр.

По мнению Мединского, в истории существует субъективная точка зрения, она есть у каждого историка, что нормально и закономерно. "В истории неприменимы те же принципы, что в физике или геометрии. Тем интереснее она для пытливого ума. Мне могут не нравиться чьи-то умозаключения, но это всегда повод для разговора. Само восприятие разнообразных подходов профессионалов к тем или иным историческим событиям обогащает наше мировоззрение, заставляет думать", — написал он.

Ранее участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить Мединского ученой степени, поскольку его диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", как утверждает Бабицкий, абсурдна и не имеет научной ценности.

Материалы поступили в диссовет МГУ, который решил не рассматривать научную работу министра. Бабицкий потребовал признать это решение недействительным. Позже ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что этот диссовет закрыт. Затем пакет документов по диссертации Мединского поступил в Белгородский государственный национальный исследовательский университет и был передан для рассмотрения в диссертационный совет.