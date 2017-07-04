Совфед согласен разрешить водителям работать в России по киргизским правам

БИШКЕК, 4 июл — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что для граждан Киргизии, занимающихся предпринимательской или трудовой деятельностью в России, можно сделать исключение и позволить им использовать водительские права киргизского образца, палата готова поддержать это предложение.

Комитет Госдумы по делам СНГ в конце июня внес на рассмотрение нижней палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам Киргизии права работать в сфере перевозок на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений.

В России 1 июня начал действовать запрет на управление транспортом гражданами, имеющими иностранные национальные или международные водительские удостоверения и ведущими предпринимательскую и трудовую деятельность в РФ.

"Я считаю, что постановка вопроса правильная, потому что в Киргизии русский язык имеет официальный статус, и поэтому для Киргизии мы можем сделать такое исключение, исходя из того, что их водительское удостоверение на русском языке, они знают русский язык", — сказала журналистам Матвиенко.

Она добавила, что Киргизия, ко всему прочему, — член Евразийского экономического союза, и начавшая действовать 1 июня норма в данном случае — "мера избыточная". Также она отметила, что эту тему руководство Киргизии поднимало и во время визита делегации Госдумы в страну, и во время визита Совета Федерации.

"Я полагаю, что Владимир Владимирович (Путин) поддержит это решение, оно правильное. И мы тоже поддержим", — добавила председатель СФ.