Состояние Тулеева оценивают как стабильное, сообщил источник

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное, сообщил РИА Новости во вторник источник в медицинских кругах.

"Врачи оценивают его состояние как стабильное. Он находится в сознании", — сказал собеседник.

При этом он не смог уточнить, планируется ли Тулееву какая-либо операция в ЦКБ.

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже пресс-служба областной администрации сообщила, что он продлен из-за операции. Тулееву прописали оперативное вмешательство из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще в октябре 2016 года, но из-за своего плотного рабочего графика он перенес его на семь месяцев и совместил с официальным отпуском.

Ряд СМИ писал, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только разрешат врачи после постоперационной реабилитации. Весь запланированный кузбасскими врачами объем реабилитационных мероприятий был выполнен по графику.

После консультации с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по инициативе министра здравоохранения России Вероники Скворцовой Тулееву предложили продолжить интенсивную восстановительную терапию в Москве. По данным областных властей, процесс проходит под контролем федерального Минздрава и Скворцовой.