В Госдуме поблагодарили артистов, выступающих в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Российские и иностранные артисты продолжают ездить с гастролями в Крым, несмотря на давления и угрозы киевских властей, заявила РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по культуре Светлана Савченко.

Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что Служба безопасности Украины должна быть более жесткой в отношении запрета на въезд в страну российских артистов, побывавших в Крыму. При этом вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко ранее предложил составить реестр организаторов концертов, которые приглашают на Украину российских артистов, побывавших в Крыму.

"Крым не испытывает культурного голода. Я хочу поблагодарить всех тех, кто не просто имеет смелость, а всех тех, кто любит Россию, любит Крым, приезжает к нам с гастролями. В Крыму видно обилие афиш, проходят различные конкурсы и фестивали. У нас столько гостей… наших российских гостей, из стран СНГ, дальнего зарубежья" — сказала Савченко.

Она уверена, что от запрета на посещение российскими артистами Украины прежде всего страдает украинская публика, которую лишили выступлений любимых исполнителей. "Это еще одно проявление пещерного национализма, пещерной русофобии, ненависти, которую испытывает киевский режим к России и к Крыму в частности. Это абсолютно тупиковая ветвь развития во всех смыслах этого слова", — сказала Савченко.

Ранее многие российские исполнители уже попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым без разрешения Киева.