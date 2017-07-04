Медведев поручил разработать проекты по увеличению зарплат молодых учителей

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам представить предложения по совершенствованию оплаты труда молодых учителей, сообщается на сайте правительства РФ.

Как отмечается, предложения необходимо представить в рамках выполнения поручений президента РФ Владимира Путина по итогам "прямой линии", прошедшей 15 июня.

"Минобрнауки России (Ольге Васильевой), Минтруду России (Максиму Топилину) и Минфину России (Антону Силуанову) совместно с заинтересованными организациями с учетом ранее данных поручений представить предложения по совершенствованию оплаты труда молодых учителей в рамках создания национальной системы учительского роста в целях уменьшения разрыва между уровнем доходов молодых специалистов и уровнем доходов специалистов, имеющих стаж педагогической работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что представить предложения необходимо до 15 августа.

В ходе "прямой линии" поступил вопрос из Иркутской области от молодого педагога с жалобой на зарплату порядка 16 тысяч рублей. Глава государства сказал, что средняя зарплата педагогов не должна быть в несколько раз ниже средней по экономике региона, отметив, что в данном регионе средняя зарплата составляет около 30 тысяч рублей. Путин призвал руководство регионов обратить внимание на проблему низких зарплат педагогов.