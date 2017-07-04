Эксперты отметили справедливость в увеличении порога долга для водителей

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Инициатива об увеличении до 30 тысяч рублей минимальной суммы долга по штрафам, за которые автомобилистов могут ограничить в праве садиться за руль, вполне разумная, однако до нововведений необходимо внести порядок в то, что уже существует, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что в ближайшее время внесет поправки об увеличении порога задолженности для ограничения права вождения. Согласно поправкам, минимальная сумма долга, при которой можно ограничить управление автомобилем, увеличится с 10 до 30 тысяч рублей.

Как считает руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский, говорить о каких-либо инициативах не стоит, пока не налажена корректная работа электронной базы, в которой хранится информация о штрафах. Как пояснил Шумский, в сервисе и по сей день существует неразбериха: несвоевременное обновление базы, ошибочно выписанные штрафы, бороться с которыми зачастую автомобилистам приходится самостоятельно.

"Пока мы не можем наладить электронные базы, не очень корректно людей в чем-то ограничивать. Пока мы не наладим эту систему, чтобы моментально списывать ошибочные штрафы и другие ограничения, крайне сложно говорить о том, что это разумно", — считает Шумский.

С другой стороны, отметил собеседник агентства, "история справедливая".

"Инициатива может и с правильной позиции выступает. Но тогда я бы пока на эту инициативу ввел мораторий. Но если представить, что ситуация налажена, то да, тридцать тысяч рублей — это разумный предел. С другой стороны, налог может быть 30 — 40 тысяч рублей. А за одно ошибочное действие ограничивать во всем — это, конечно, некорректно. Поэтому чем сумма будет больше, тем лучше, конечно", — отметил эксперт.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев также считает, что идея правильная. "Если есть штраф в тридцать тысяч (а он у нас есть), нужно соответствовать хотя бы этому штрафу. Хотя я бы даже увеличил его до пятидесяти тысяч. То, что депутаты думают об этом, это абсолютно нормально", — поделился своим мнением с РИА Новости Канаев.