В ГД заявили, что Тулеев следит за ситуацией в Кузбассе по телефону

КЕМЕРОВО, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, продолжающий реабилитацию после операции на позвоночнике в специализированной московской клинике, чувствует себя нормально и по телефону следит за ситуацией в регионе, сообщил РИА Новости во вторник депутат Государственной думы РФ от Кузбасса Антон Горелкин.

"По моей информации, Тулеев чувствует себя нормально. Ему регулярно докладывают по телефону о состоянии дел в регионе", — сказал собеседник агентства.

Аман Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже пресс-служба обладминистрации сообщила, что он продлен из-за операции. Тулееву прописали оперативное вмешательство из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще в октябре 2016 года, но по причине своего плотного рабочего графика он перенес его на семь месяцев и совместил с официальным отпуском.

После этого некоторые СМИ написали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше, как только это разрешат врачи после курса постоперационной реабилитации.

Как сообщалось ранее, весь запланированный кузбасскими врачами объем реабилитационных мероприятий был выполнен по графику. После очередной консультации в режиме видеоконференции с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по личной инициативе Скворцовой Тулееву предложили продолжить интенсивную восстановительную терапию в Москве. По данным областных властей, процесс проходит под контролем Минздрава РФ и министра Скворцовой.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.