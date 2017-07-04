ЕР предлагает повысить ответственность за хищение в сфере госзакупок

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. "Единая Россия" подготовила законопроект о повышении ответственности за хищения в сфере государственных и муниципальных закупок, сообщил председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Единая Россия" разработала законопроект о повышении ответственности за хищения в сфере государственных и муниципальных закупок. Сейчас документ дорабатывается", — сказал Медведев на заседании комиссии ЕР по контролю за реализацией предвыборной программы.

Он добавил, что эта тема будет обсуждаться на заседании.