Немецкий пенсионер Винфрид Лангнер, который путешествует на тракторе из Германии в Россию. Архивное фото

Немецкий пенсионер Винфрид Лангнер, который путешествует на тракторе из Германии в Россию. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Пенсионер из Германии Винфрид Лангнер, который приехал в Санкт-Петербург на тракторе, решил на время остаться в Северной столице, сообщил РИА Новости представитель генконсульства ФРГ в Петербурге.

81-летний путешественник Винфрид Лангнер выехал из Нижней Саксонии в конце мая и 4 июля был уже в Санкт Петербурге. А вам слабо? pic.twitter.com/xzWtdpRah6 — Swiss Vatnik Sve (@SwissVatnik) 4 июля 2017 г.

"81-летний пенсионер-путешественник Винфрид Лангнер приехал в Петербург на ретро-тракторе, которому 56 лет. Мы устроили ему встречу у ворот Таврического сада. Он привез и подарил генконсульству флаг своей деревни в Нижней Саксонии, а в ответ получил в подарок фотоальбом с городскими достопримечательностями. Лангнер говорит, что решил на время остаться в Петербурге, который ему очень понравился. Кроме того, необходимо отдохнуть, а также нужно время для починки прицепа, который сломался по дороге", — рассказал собеседник агентства.

"Мастерскую для починки трактора мы нашли, ремонт уже начался", — добавил представитель генконсульства. В обратный путь житель Германии отправится тем же маршрутом, которым прибыл, через Польшу.

Трактор немецкого путешественника по дороге уже один раз ломался. Это произошло в Калининграде. Пока машину чинили, пенсионера приютили местные жители.

Трактор марки Deutz, на котором едет Лангнер, развивает скорость до 18 километров в час, поэтому путешествие заняло больше месяца: из родной деревни он выехал еще 20 мая.