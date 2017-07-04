С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Пенсионер из Германии Винфрид Лангнер, который приехал в Санкт-Петербург на тракторе, решил на время остаться в Северной столице, сообщил РИА Новости представитель генконсульства ФРГ в Петербурге.
81-летний путешественник Винфрид Лангнер выехал из Нижней Саксонии в конце мая и 4 июля был уже в Санкт Петербурге. А вам слабо? pic.twitter.com/xzWtdpRah6— Swiss Vatnik Sve (@SwissVatnik) 4 июля 2017 г.
"Мастерскую для починки трактора мы нашли, ремонт уже начался", — добавил представитель генконсульства. В обратный путь житель Германии отправится тем же маршрутом, которым прибыл, через Польшу.
Трактор немецкого путешественника по дороге уже один раз ломался. Это произошло в Калининграде. Пока машину чинили, пенсионера приютили местные жители.
Трактор марки Deutz, на котором едет Лангнер, развивает скорость до 18 километров в час, поэтому путешествие заняло больше месяца: из родной деревни он выехал еще 20 мая.