Власти Омска назвали ансамбль Надежды Бабкиной "богом поцелованным"

НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Певица Надежда Бабкина и ее ансамбль "Русская песня", против выступления которой на Дне города в Омске выступил местный депутат, сможет "завести" горожан, считает директор департамента культуры мэрии Омска Владимира Шалак.

Как сообщалось ранее, депутат Заксобрания Омской области Виктор Стручаев написал письмо в мэрию с просьбой отменить выступление Бабкиной с ансамблем "Русская песня" в честь Дня города, который будет отмечаться 5 августа. По мнению депутата, надо пригласить певца, который пользуется популярностью у молодежи, а не "застревать в прошлом". Ранее администрация Омска на сайте госзакупок разместила лот по организации концерт коллектива Надежды Бабкиной со стоимостью контракта в 2,3 миллиона рублей.

"Мы думали, кто может завести людей. Вспомнили, как в прошлом году выступали в Омске Денис Майданов, "Сплин", "Хор Турецкого". Мы знаем, что Бабкина замечательно работает с большим количеством людей, и я думаю, будет большое единение с людьми на этом концерте. И не думаю, что сумма в 2,3 миллиона рублей такая большая", — сказал Шалак, слова которого РИА Новости привели в горадминистрации.

По словам чиновника, деньги на концерт ансамбля "Русская песня" удалось сэкономить из общего бюджета Дня города в 11,4 миллиона рублей за счет фейерверка, который в этом году будет только один. Шалак отметил, что в Омске живут люди разных возрастов и власти стараются угодить большинству.

"Это коллектив богом поцелованный. Они умеют завести толпу, и я думаю, у нее (Бабкиной) это получится. У нее коллектив молодой, очень молодые музыканты", — сказал он.

Ранее в пресс-службе певицы РИА Новости сообщили, что Надежда Бабкина не будет комментировать инициативу омского депутата, отметив, что в ансамбле выступают молодые люди и "достаточно увидеть, как проходят концерты "Русской песни" на Дне города, чтобы все стало понятно".