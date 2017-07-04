КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 4 июл — РИА Новости. Расхождение между данными региональных властей и Рослесхоза о площадях лесных пожаров объясняется некорректной работой системы космического мониторинга федерального ведомства, рассказали РИА Новости руководитель красноярского лесопожарного центра Олег Нетягин и представитель правительства Иркутской области Анастасия Мушникова.

Во вторник глава Рослесхоза Иван Валентик заявил, что власти регионов Сибирского федерального округа (СФО) занижают площадь лесных пожаров. По его словам, основные очаги в этом году по СФО занижены в 1,76 раза, что составляет 385 тысяч гектаров. Наибольшее занижение отмечено в Иркутской области — 116 тысяч гектаров. Такое расхождение, по его словам, не позволяет верно оценить опасность. В регионы уже разосланы 15 представлений в связи с нарушениями.

Глава красноярского лесопожарного центра отметил РИА Новости, что все их данные о пожарах подтверждены документально, космические данные проверяются наземными и авиапатрулями.

"Рослесхоз мониторит ситуацию из космоса. Спутник "видит" озеро, дым или уже пройденные огнем площади и принимает это как термоточку, то есть лесной пожар. Наши специалисты работают непосредственно на месте – проверяют каждое сообщение. Получается, что данные космического мониторинга не всегда совпадают с тем, что видно из самолета или непосредственно пожарным. Отсюда и возникает расхождение", — сказал Нетягин.

Представитель правительства Иркутской области Анастасия Мушникова также пояснила РИА Новости, что расхождения возникают из-за некорректной работы автоматики, используемой Рослесхозом — она реагирует на термоточки и дым. "Расхождения после проверки данных авиалесоохраной, как правило, практически отсутствуют", — заявила Мушникова.

По ее словам, сейчас готовится ответ на представление от Рослесхоза. В пресс-службе иркутского правительства уточнили, что в поступившем представлении говорится о расхождении данных на 70 тысяч гектаров, а не на 116 тысяч гектаров, как это прозвучало на селекторном совещании. Составляется акт, который будет передан в авиалесоохрану, где проведут проверку и корректировку данных о площадях пожаров в Иркутской области.