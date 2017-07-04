В Краснодарском крае предупредили об угрозе смерчей

СОЧИ, 4 июл – РИА Новости. Смерчи могут сформироваться над Черным морем между Анапой и микрорайоном Магри в Сочи во вторник и среду, предупреждает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказского УГМС", в ближайшие три-шесть часов и до конца суток 4 июля и в течение суток 5 июля над Черным морем на участке побережья от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В связи с погодными условиями спасатели рекомендуют соблюдать требования безопасности: держаться на улице как можно дальше от построек, линий электропередачи, деревьев, промышленных объектов, в помещении занять безопасное место у внутренних стен.