В Норильске выпал снег

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Снег выпал утром во вторник в Норильске на севере Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
"С утра был небольшой снег. Но он тут же растаял", — сказал собеседник агентства.
В соцсетях горожане размещают фотографии выпавшего снега с различными комментариями.
Норильск. Снег в июле https://t.co/dVxAwq79ig— INN (@norilsk_news) 4 июля 2017 г.
В управлении Гидрометцентра по Красноярскому краю заявили, что, по информации синоптиков, сейчас в городе идет дождь, температура около плюс 4 градусов.
Норильск. Первый снег. Жалко, что в июле.. https://t.co/90JaRAC6bj— INN (@norilsk_news) 4 июля 2017 г.
Синоптики уточнили, что осадки в виде снега и снег с дождем в это время года в Норильске — нормальное явление, такое случается несколько раз за лето. Последний раз метеорологи фиксировали осадки в виде снега в Норильске в начале июня.