В Норильске выпал снег

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Снег выпал утром во вторник в Норильске на севере Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.

"С утра был небольшой снег. Но он тут же растаял", — сказал собеседник агентства.

В соцсетях горожане размещают фотографии выпавшего снега с различными комментариями.

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В управлении Гидрометцентра по Красноярскому краю заявили, что, по информации синоптиков, сейчас в городе идет дождь, температура около плюс 4 градусов.

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Синоптики уточнили, что осадки в виде снега и снег с дождем в это время года в Норильске — нормальное явление, такое случается несколько раз за лето. Последний раз метеорологи фиксировали осадки в виде снега в Норильске в начале июня.