Бабкина не стала комментировать слова депутата, что ее ансамбль устарел

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Художественный руководитель ансамбля "Русская песня" певица Надежда Бабкина не намерена комментировать инициативу депутата Заксобрания Омской области Вячеслав Стручаева, предложившего заменить исполнителя на Дне города в Омске на более современного, сообщили РИА Новости в пресс-службе певицы.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что депутат Заксобрания Омской области Стручаев написал письмо в мэрию с просьбой отменить выступление певицы Надежды Бабкиной с ансамблем "Русская песня" в честь Дня города, который будет отмечаться 5 августа. По мнению депутата, надо пригласить певца, который пользуется популярностью у молодежи, а не "застревать в прошлом". По данным СМИ, администрация заплатит за выступление 2,3 миллиона рублей.

"Надежда Георгиевна никак не комментирует эту инициативу депутата, сейчас она готовит новую постановку "Омут любви". Но достаточно увидеть, как проходят концерты "Русской песни" на Дне города, чтобы все стало понятно. В ансамбле выступают молодые люди с консерваторским образованием, контакт с аудиторией устанавливается сразу. Это праздник, который объединяет людей", — рассказали РИА Новости в пресс-службе певицы.

Надежда Бабкина – руководитель ансамбля "Русская песня" с 1978 года. В 1981 году на базе ансамбля был создан одноименный Московский фольклорный центр.