"Если тебе не понравилось — сорри": зачем родители делают детей блогерами

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Дети-блогеры покоряют мир. На своих страничках они обсуждают самые разные темы: от новых игрушек и школьных проблем до большой политики; от еды, которую готовят мамы, до последних тенденций моды.

Блоги, которые фиксируют каждый шаг повседневной жизни и быта детей, постепенно превращаются в бизнес — реклама приносит доход авторам, а крупные фирмы стараются разместить в блогах свою продукцию. Согласно исследованиям, среди европейских школьников, пользующихся интернетом, 11% ведут свои блоги.

Мисс Кэти и мистер Макс, пожалуй, самые популярные дети-блогеры русскоязычного YouTube. Впрочем, вряд ли их самих можно в полной мере считать полноценными авторами страниц. Своим чадам по отдельному блогу зарегистрировал отец детей — и теперь у каждого по четыре миллиона подписчиков.

На видео, которые выложены на канале, не происходит ничего сверхъестественного: родители с Кэти и Максом тестируют игрушки, катаются на аттракционах, едят пиццу и ходят в аквапарк. Судя по выложенным записям, семейство путешествует по разным странам: Кэти и Макс побывали в парижском Диснейленде, Стамбуле, Дубае. Ежемесячно брат и сестра в сумме зарабатывают порядка 100 тысяч долларов. На просьбу РИА Новости ответить на несколько вопросов, автор блога написал, что интервью не дает.

Детский психолог Зоя Ордина отмечает, что в целом блогерство может развивать в детях положительные качества и полезные навыки. "Когда ребенок самостоятельно ведет блог, то он пытается включиться в общественную жизнь, старается подражать родителям, — поясняет специалист. — Это развивает творческий подход: нужно же подумать, как написать так, чтобы это было интересно другим. Ребенок развивает в себе отчасти репортерство, а также чувство ответственности".

Полтора года назад сотрудница одного из московских детских центров дополнительного образования Ольга Шаронова начала вести блог в "Инстаграме". Сейчас у нее почти 12 тысяч подписчиков. На своей страничке она выкладывает фотографии с двухлетней дочкой Есенией. Недавно страничка Ольги попала в рейтинг модного англоязычного журнала Harper's Bazаar — издание опубликовало "Инстаграмы" детей, которые уже в юном возрасте могут считаться фэшн-блогерами. Конечно, страничку sheriandsheri ведет сама Ольга, но звездой интернета стала ее маленькая Есения.

Всем доброй ночи 🐰💕Лета мы видимо не дождёмся,но я не смогла пройти мимо этой милой,хлопковой юбочки с лисичками 😍 @tatjanakabluchko шьёт потрясающие вещички 😍#нашаесякуролеся Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ol'ka ♡Esenia (@sheriandsheri) Июн 14 2017 в 11:12 PDT

"В будущем я хотела бы перечитывать свои заметки, — рассказывает Ольга. — Хотела бы, чтобы и моя дочка Еся тоже это потом прочитала".

На многих фотографиях Ольга с дочерью носят одинаковую одежду или наряжены в одном стиле. "Я занимаюсь рекламой, но у меня нет определенных расценок, — говорит Ольга. — Работаю по бартеру: мне присылают вещи. Недавно, например, прислали детскую кровать". Помимо красивых картинок, Ольга выкладывает видео развивающих занятий. Это, по ее словам, привлекает многих подписчиков.

Каждый день с тобой, сердцем и душой ❤️#нашаесякуролеся Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ol'ka ♡Esenia (@sheriandsheri) Июн 30 2017 в 12:05 PDT





Молодая женщина в скором времени планирует открыть свой магазин детской одежды, и этот аккаунт она рассматривает как стартовую площадку. Ольга уверена, что когда девочка подрастет, то с удовольствием будет читать блог, а может быть, продолжит позировать для фото. "Ну а если ей не понравится то, что я все выкладывала, — тогда сорри…"

Именно такие ситуации, отмечает психолог Зоя Ордина, могут в будущем спровоцировать конфликт родителей с детьми.

"Как правило, родители начинают вести блог, когда ребенок еще маленький. Со временем ребенок начинает понимать, что не принимал в этом участия. В подростковом возрасте он в любом случае начинает переоценку ценностей. Это может привести к конфликтам, закрытости в социальных сетях и нежеланию афишировать свою жизнь в обществе".

Доброе утро 💓#нашаесякуролеся Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ol'ka ♡Esenia (@sheriandsheri) Июн 15 2017 в 12:21 PDT





Есть и еще один отрицательный аспект детского блогерства, продолжает психолог. "Возникает зависимость детей от общественного мнения. Ведя блог, они начинают реагировать на то, что мало поставили лайков или мало кто отозвался на их комментарий, пост. У блога могут появиться хейтеры. Все это может очень сильно подтачивать самооценку ребенка, ведь дети крайне уязвимы. Они начинают полагаться на общественное мнение, особенно если оно отрицательное".