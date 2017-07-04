В ГД поддержали увеличение порога долга для запрета на выезд из страны

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект с поправками, согласно которым порог задолженности для запрета на выезд за границу увеличится в три раза — с 10 до 30 тысяч рублей.

Проект об ускорении процедуры снятия ограничений на выезд за рубеж должников, погасивших свои задолженности, был внесен правительством РФ в октябре прошлого года.

В соответствии с законодательством РФ судебный пристав-исполнитель вправе ввести временные ограничения на выезд должника за границу. Решение о снятии такого ограничения принимает судебный пристав-исполнитель структурного подразделения территориального органа ФССП РФ. Решение может быть принято после устранения обстоятельств, послуживших основанием для установления ограничения. На получение и проверку информации о погашении задолженности требуется время, в течение которого действие запрета на выезд за границу сохраняется, хотя оснований для этого уже нет.

Законопроект предлагает привлекать судебных приставов-исполнителей при главном судебном приставе РФ к выполнению функций, связанных с отменой постановления об ограничении на выезд должника за границу.

Как сообщил председатель комитета Павел Крашенинников, законопроект вводит механизм, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд за рубеж должников после оплаты ими задолженности по исполнительному документу, также увеличивается порог задолженности, при наличии которой судебный пристав-исполнитель может запретить гражданину выезд из страны. В настоящее время эта сумма должна быть больше 10 тысяч рублей.

Поправками ко второму чтению предлагается увеличить пороговую сумму задолженности до 30 тысяч рублей, однако с рядом ограничений, отметил депутат. "Это увеличение не коснется требований о взыскании алиментов, о возмещении вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, а также морального и (или) имущественного вреда, причиненного преступлением. Для этих требований пороговая сумма останется прежней – более 10 тысяч рублей, в целях особой защиты прав наиболее социально уязвимых категорий взыскателей", — заявил глава комитета Госдумы по законодательству.