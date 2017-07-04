Громов призвал СМИ не вовлекаться в информационные войны

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Крупнейшие и наиболее авторитетные средства массовой информации не должны утрачивать объективность, вовлекаться в информационные войны, необходимо помнить о высоких профессиональных стандартах, заявил первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов в ходе третьего форума СМИ России и Китая.

"Мы, действительно, живем сегодня в информационном мире, новые технологии распространения информации несут благо, но, к сожалению, бывает, что и применяются во вред — для фальсификаций, манипуляции общественным мнением. Мы, да и китайские коллеги с этим достаточно часто сталкиваются", — заявил Громов.

В этих условиях средства массовой информации, по его словам, приобретают особую миссию. "Крупнейшие, наиболее авторитетные СМИ ни при каких обстоятельствах не должны утрачивать объективность, вовлекаться в информационные войны, забывать о высоких профессиональных стандартах и этике современной журналистики", — подчеркнул первый замглавы администрации.

От отметил, что СМИ России и Китая, многих других стран — в особенности стран БРИКС — "начинают создавать новый информационный порядок — порядок, главными элементами которого являются профессионализм, ответственность, честность, стремление информировать и просвещать".

"Важным элементом нового информационного порядка является и повышение медиаграмотности аудитории, воспитание в людях способности самостоятельно ориентироваться в разнообразных потоках информации и не становиться жертвами манипуляций и обмана", — добавил Громов.

Вместе с тем, очень важно противодействовать монополизации медиарынка, убежден он.