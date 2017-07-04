Громов призвал СМИ не вовлекаться в информационные войны

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Крупнейшие и наиболее авторитетные средства массовой информации не должны утрачивать объективность, вовлекаться в информационные войны, необходимо помнить о высоких профессиональных стандартах, заявил первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов в ходе третьего форума СМИ России и Китая.
В этих условиях средства массовой информации, по его словам, приобретают особую миссию. "Крупнейшие, наиболее авторитетные СМИ ни при каких обстоятельствах не должны утрачивать объективность, вовлекаться в информационные войны, забывать о высоких профессиональных стандартах и этике современной журналистики", — подчеркнул первый замглавы администрации.
"Важным элементом нового информационного порядка является и повышение медиаграмотности аудитории, воспитание в людях способности самостоятельно ориентироваться в разнообразных потоках информации и не становиться жертвами манипуляций и обмана", — добавил Громов.
Вместе с тем, очень важно противодействовать монополизации медиарынка, убежден он.