Во вторник в Москве может выпасть 20% месячной нормы осадков

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Москву и Подмосковье во вторник ждут интенсивные локальные дожди, в некоторых районах, в частности, в новой Москве, не исключены осадки до 20 мм, что составляет более 20% от месячной нормы, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро.

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы объявлено в Москве, во вторник ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, возможны подтопления и заторы на дорогах.

"Сейчас идут интенсивные дожди, очень локальные… Мы ожидаем, что среднее количество осадков будет около 5-10 мм, но не исключено, что местами где-то, за счет продолжительности дождя — потому что фронт идет не равномерно по территории Москвы, может выпасть и до 20 мм. Сказать конкретно, в каком районе будет 20 мм, пока не представляется возможным, но, во всяком случае, пока интенсивность осадков больше всего на территории новой Москвы", — рассказал собеседник агентства.

По словам сотрудника московского метеобюро, в понедельник на территории Москвы и Подмосковья наблюдался большой разброс в количестве осадков – в разных районах выпало от 5 до 30 мм осадков. Как ранее сообщал погодный центр "Фобос", всего за прошедшие сутки в Москве выпало чуть более 20% от месячной нормы осадков.

Норма осадков для российской столицы в июле составляет 94 миллиметра.