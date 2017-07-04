В Госдуме предложили повысить порог долга по ограничению прав вождения

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков сообщил, что в ближайшее время намерен внести поправки об увеличении порога задолженности до 30 тысяч рублей, из-за которой могут быть ограничены права вождения.

С 15 января 2016 года в России вступил в силу федеральный закон, разрешающий ограничивать должников в праве управления транспортными средствами. Он предполагает такие ограничения за долги на сумму свыше 10 тысяч рублей. Водитель, к которому судебные приставы применят такие санкции, не сможет садиться за руль до оплаты долга.

"Административный штраф надо, конечно, планку было поднять, мы об этом говорили, когда принимали закон об исполнительном производстве. Поэтому раз сейчас правительство сделало шаг, поднимая эту планку для выезда за границу, эту же планку надо сделать унифицированной по ограничению специальных прав. Это логично и справедливо будет. То есть так же сделать 30 тысяч, ограничивая специальные права, право на управление любым видом транспорта", — сказал журналистам Лысаков, отметив, что соответствующие поправки будут внесены им в ближайшее время.

Вместе с тем депутат подчеркнул, что эти поправки не будут распространяться на должников, которые не исполняют обязательства по алиментам, и лиц, совершивших уголовные преступления.