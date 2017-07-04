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Общество

Абсолютное большинство россиян не хотят эмигрировать, показал опрос

Сюжет:
"Общественные мнения" (158)
11:1504.07.2017
(обновлено: 12:48 04.07.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЖители Москвы на Красной площади. Архивное фотоЖители Москвы на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Число россиян, которые не хотят эмигрировать из России, достигло максимума за всю историю измерений и составляет 89% населения страны, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Почти 80% россиян доверяют Путину и одобряют его работу, показал опрос ФОМ

По данным опроса, только 10% россиян хотели бы уехать на постоянное место жительства за границу. При этом 17% от этого числа говорят о желании уехать в течение ближайших двух лет, 12% — в течение трех-пяти лет, около половины (43%) еще не думали об этом, а 9% — думали, но не знают, когда это может произойти.

В числе причин для отъезда в другую страну респонденты называют более высокий уровень жизни, зарплаты, пенсий либо пособий (33%), социальную стабильность (15%), недовольство проводимой в России политикой (13%).

Социологи отмечают, что большинство желающих переехать (51%) не проявляют активности в подготовке к осуществлению задуманного и ничего не предпринимают для переезда за границу. Пятая часть россиян, которые намерены эмигрировать, заявили, что копят деньги на переезд, еще 20% собирают информацию о стране, в которую хотят переехать, а 19% учат иностранный язык.

"Люди готовы искать новую жизнь за границей — в основном в стабильных западных странах, которые все-таки ближе нам по своей культуре, чем арабские страны, Латинская Америка или Китай. Тяга к сильному государству побуждает потенциальных мигрантов присматриваться к Германии — неофициальному лидеру современной Европы," — говорится в материалах ВЦИОМ.

Молодежь в парке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Больше половины молодых россиян назвали себя циниками в ходе опроса
Германия, согласно опросу, наиболее привлекательная для переезда страна, туда хотели бы уехать 13% желающих эмигрировать россиян. На втором месте оказались США (10%), следом идут Австралия (7%), Италия (5%), Англия (4%).

По данным социологов, большинство россиян не отмечают в последние годы увеличения потока эмигрирующих в другие страны: 31% считает, что таких людей стало меньше, 30% — что их число не изменилось. Об увеличении числа эмигрантов заявили 23% опрошенных.

ВЦИОМ провел опрос 20-22 июня 2017 года среди 1800 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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Общество
Комментарии
24 пользователя оставили 37 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
9710089partiya121
partiya121, да "щаз". Даже те кто оформил второе гражданство (а чаще всего это " таки гузские"), работают именно в России.
Хотя как сказать работают...
11:36
04.07.2017
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Татьяна Цапкова
А некоторых россиян, особенно лояльных Западу, типа Навального и др. даже МОЖНО отправить за границу без их особого желания! Оставшимся россиянам будет спокойнее жить!
11:27
04.07.2017
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