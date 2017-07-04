Чиновник кузбасской администрации уволился после драки с соседями по даче

КЕМЕРОВО, 4 июл — РИА Новости. Начальник департамента промышленности администрации Кемеровской области Сергей Карпунькин, ставший участником бытового конфликта с соседями по дачному участку, уволился с должности по собственному желанию, сообщил РИА Новости во вторник представитель обладминистрации.

Инцидент произошел 25 июня в садоводческом товариществе "Рябинка" в Кемеровском районе. Между владельцами двух соседних дачных домов на бытовой почве произошла словесная ссора, которая переросла в драку. В результате, по данным ГУМВД, травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

Региональные власти по поручению губернатора Амана Тулеева начали собственную проверку фактов об участии главы подразделения обладминистрации в конфликте с соседями по даче.

"Сергей Карпунькин освобожден от должности начальника департамента промышленности по собственному желанию. Напомним, 28 июня Карпунькин был отстранен от исполнения обязанностей на время служебной проверки обстоятельств бытового конфликта между начальником департамента и его соседями по дачному участку", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время исполнение обязанностей руководителя департамента возложено на начальника управления промышленности Юрия Ударцева.

По информации главка МВД по Кузбассу, после конфликта в садоводческом товариществе возбуждено два уголовных дела по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", а также составлены административные протоколы о побоях. По данным ведомства, соседа потерпевших (Карпунькина) уже допросили в качестве подозреваемого. Ведется следствие.