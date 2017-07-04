СМИ: полицейским разрешат не выезжать на ДТП даже при разногласиях сторон

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Правительство одобрило поправки в закон об ОСАГО, которые снимают с сотрудников полиции обязанность выезжать на место аварии, даже если между участниками дорожно-транспортного происшествия (ДТП) есть разногласия по поводу обстоятельств аварии, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на участника заседания правкомиссии по законопроектной деятельности и на сотрудника Минфина.
63.7%Да, за это надо лишать прав
22.9%Да, нужно увеличить размер штрафа
10%Нет, существующего наказания достаточно
3.5%Нет, за это вообще не нужно наказывать
Законопроект предполагает, что фиксировать обстоятельства аварии можно различными способами, и отменяет требование, которое раньше допускало оформление европротокола лишь в случае отсутствия разногласий, ссылается газета на замдиректора департамента финансовой политики Минфина Веру Балакиреву. Она пояснила, что с 2018 года можно оформить ДТП и получить возмещение до 100 тысяч рублей по европротоколу, даже если есть разногласия, но теперь их надо будет зафиксировать через "ЭРА-Глонасс" или мобильное приложение, разработанное РСА.
Кроме того, с 1 октября 2019 года действие европротокола в пределах страховой суммы 400 тысяч рублей распространится по всей стране. Поясняется, что пока оно действует только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. ЦБ поддерживает законопроект, ссылается газета на представителя регулятора.
Юргенс считает, что страховщики при таких противоречивых показаниях будут платить по 50% каждому участнику аварии, и виновники будут получать необоснованное обогащение, а реальные потерпевшие недополучат возмещение. Он также против повышения лимита по европротоколу, так как он превысит среднюю выплату по ОСАГО, что чревато ростом страхового мошенничества.