Врачи рассказали о состоянии Владимира Этуша

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Состояние актера Владимира Этуша, который по-прежнему остается в больнице, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

На прошлой неделе Этуш был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского. Первоначальный диагноз — перелом позвоночника — не подтвердился, врачи констатировали только сильный ушиб.

"Состояние удовлетворительное, температура 36,4 (градуса) утром и вечером", — отметил собеседник агентства.

Владимир Этуш, который в мае отметил 95-летний юбилей, дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".