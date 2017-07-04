Правительство обсуждает перенос вступление "пакета Яровой", узнали СМИ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Правительственная комиссия РФ по законопроектной деятельности рассмотрела проект положительного отзыва на законопроект сенатора Антона Белякова и депутата Олега Шеина по перенесению на пять лет – с 2018 года на 2023 год пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источника, близкого к комиссии, и участника заседания.

Как сообщил газете один из источников, замечание к проекту высказал представитель ФСБ, авторам документа дано время на его доработку. Решения о переносе комиссия в понедельник не приняла, отзыв правительства еще будет обсуждаться, говорят источники издания. То, что отзыв нужно доработать, на практике означает, что в целом проект поддерживается, но нуждается в уточнениях, объясняет один из них.

На подготовку к исполнению закона у операторов остается год. По нему операторы связи и интернет-сервисы обязаны в течение шести месяцев хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Вскоре после подписания закона президентом РФ Владимиром Путиным, 19 июля прошлого года, Беляков и Шеин предложили отсрочить его вступление в силу на пять лет. Учитывая размер капитальных затрат на исполнение закона, переходный период на подготовку авторы законопроекта сочли слишком коротким.

Минкомсвязи разработало проекты подзаконных актов с параметрами хранения, но документы пока не утверждены. Подготовленные проекты подзаконных актов не только не облегчили положение операторов, а, наоборот, подтвердили худшие опасения по оценке стоимости реализации, сообщил изданию директор "Мегафона" по связям с госорганами Дмитрий Петров. По его мнению, перенос срока вступления закона в силу позволит лучше подготовить механизм его реализации, в том числе позволит и проработать использование отечественного оборудования.

Представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева отметила, что оператор пока не имеет представления о способах и средствах реализации требований закона и не может протестировать технические решения. Оставшегося до вступления закона в силу времени недостаточно, и "Вымпелком" поддерживает предложения по переносу вступления закона в силу. Представители МТС и Tele2 отказались от комментариев.