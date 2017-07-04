Правительство обсуждает перенос вступление "пакета Яровой", узнали СМИ

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Правительственная комиссия РФ по законопроектной деятельности рассмотрела проект положительного отзыва на законопроект сенатора Антона Белякова и депутата Олега Шеина по перенесению на пять лет – с 2018 года на 2023 год пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой"), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источника, близкого к комиссии, и участника заседания.
На подготовку к исполнению закона у операторов остается год. По нему операторы связи и интернет-сервисы обязаны в течение шести месяцев хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Вскоре после подписания закона президентом РФ Владимиром Путиным, 19 июля прошлого года, Беляков и Шеин предложили отсрочить его вступление в силу на пять лет. Учитывая размер капитальных затрат на исполнение закона, переходный период на подготовку авторы законопроекта сочли слишком коротким.
Представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева отметила, что оператор пока не имеет представления о способах и средствах реализации требований закона и не может протестировать технические решения. Оставшегося до вступления закона в силу времени недостаточно, и "Вымпелком" поддерживает предложения по переносу вступления закона в силу. Представители МТС и Tele2 отказались от комментариев.