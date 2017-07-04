В Москве в понедельник выпало более 20% от месячной нормы осадков

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Чуть более 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

Норма осадков для российской столицы в июле составляет 94 миллиметра.

"За вчерашний день на станции ВДНХ выпало 19 миллиметров осадков", — сказал специалист центра.

По данным "Фобоса", дожди продолжатся и во вторник, но будут кратковременными, поэтому большого количества осадков не ожидается.

В минувший понедельник Гидрометцентр объявлял в Москве желтый уровень погодной опасности (погода потенциально опасна) из-за сильного ветра, дождя и грозы.