В ЦКБ отказались комментировать информацию о лечении главы Кузбасса Тулеева

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Центральной клинической больнице при администрации президента России отказались комментировать состояние губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Ранее в администрации Кемеровской области сообщили, что Аман Тулеев продолжает реабилитацию после операции на позвоночнике в специализированной московской клинике, куда он прибыл по личной инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой. СМИ сообщили, что Тулеев проходит лечение в ЦКБ.

"Справок о состоянии никому не даем", — сказали РИА Новости в больнице.

Аман Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже пресс-служба обладминистрации объявила, что он продлен из-за операции. После этого некоторые СМИ написали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше.