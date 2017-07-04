Тулеев продолжает лечение в Москве по инициативе Скворцовой

КЕМЕРОВО, 4 июл — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжает реабилитацию после операции на позвоночнике в специализированной московской клинике, куда он прибыл по личной инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой, сообщили РИА Новости во вторник в региональной администрации.

"На сегодняшний день состояние губернатора стабильное, он чувствует себя хорошо. Аман Тулеев продолжит реабилитацию в специализированной московской клинике. Весь запланированный кузбасскими врачами объем реабилитационных мероприятий был выполнен по графику. По словам медиков, Тулеев показал себя дисциплинированным пациентом: скрупулезно выполняя все предписания, он прошел все намеченные процедуры, в том числе, сложные и болезненные", — сказал собеседник агентства.

По его словам, реабилитационный процесс проходит под контролем министерства здравоохранения РФ и лично министра Вероники Скворцовой. "После очередной консультации в режиме видеоконференции с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по личной инициативе Скворцовой Тулееву было предложено продолжить реабилитацию в Москве", — отметил представитель ведомства.

По данным региональных властей, Аман Тулеев принял это предложение с благодарностью и сейчас находится на восстановительном лечении в специализированной московской клинике, "обладающей полным набором возможностей для интенсивного режима восстановительной терапии".

Аман Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая, позже пресс-служба обладминистрации объявила, что он продлен из-за операции. После этого некоторые СМИ написали, что губернатор якобы намерен уйти в отставку. Эту информацию опровергли в администрации Кузбасса, заявив, что Тулеев такого заявления не писал и намерен работать дальше.