МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил поправки в закон "Об исполнительном производстве": согласно документу, порог задолженности для запрета на выезд за границу увеличится в три раза — с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом газете "Известия" сообщил член комитета Зариф Байгускаров.
Четвертого июля думский комитет планирует утвердить поправки ко второму чтению. Газета ознакомилась с обновленной версией законопроекта.
"В документе появилось уточнение: взаимодействие приставов и ФСБ должно идти в электронном виде, а его порядок и сроки должен определить Минюст по согласованию с ФСБ. Как рассказал "Известиям" депутат Зариф Байгускаров (ЕР), ранее возглавлявший УФССП по республике Башкортостан, предполагается, что ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах", — отмечает издание.
В материале отмечается, что "порог" увеличивается временно: у должника есть пять дней для добровольного погашения долга. Если по истечении этого срока он не расплатится с долгами в течение двух последующих месяцев, "невыездной порог" будет вновь понижен.
Тем не менее, это нововведение не касается "социально значимых" долгов — по алиментам, возмещения вреда, причиненного здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также причиненного имущественного ущерба и морального вреда, отмечают "Известия".
По словам Зарифа Байгускарова, ФССП уже поддержала этот законопроект.