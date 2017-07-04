МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил поправки в закон "Об исполнительном производстве": согласно документу, порог задолженности для запрета на выезд за границу увеличится в три раза — с 10 до 30 тысяч рублей. Об этом газете "Известия" сообщил член комитета Зариф Байгускаров.

"С 10 до 30 тысяч рублей может увеличиться минимальная сумма долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу. Новации должны вступить в силу 1 октября этого года", — пишет издание.

Четвертого июля думский комитет планирует утвердить поправки ко второму чтению. Газета ознакомилась с обновленной версией законопроекта.

"В документе появилось уточнение: взаимодействие приставов и ФСБ должно идти в электронном виде, а его порядок и сроки должен определить Минюст по согласованию с ФСБ. Как рассказал "Известиям" депутат Зариф Байгускаров (ЕР), ранее возглавлявший УФССП по республике Башкортостан, предполагается, что ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах", — отмечает издание.

В материале отмечается, что "порог" увеличивается временно: у должника есть пять дней для добровольного погашения долга. Если по истечении этого срока он не расплатится с долгами в течение двух последующих месяцев, "невыездной порог" будет вновь понижен.

"Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тыс. рублей", — пояснил Байгускаров.

Тем не менее, это нововведение не касается "социально значимых" долгов — по алиментам, возмещения вреда, причиненного здоровью, или вреда в связи со смертью кормильца, а также причиненного имущественного ущерба и морального вреда, отмечают "Известия".

По словам Зарифа Байгускарова, ФССП уже поддержала этот законопроект.