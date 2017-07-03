Кузнецова предложила МЧС сотрудничество в профилактике ЧП с участием детей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что в связи с участившимися сезонными ЧП с детьми она предлагает МЧС и другим ведомствам свою помощь в профилактике трагедий.

Моторная лодка перевернулась на водоеме Максимка в воскресенье вечером в Чесменском районе Челябинской области, в настоящее время известно о семи утонувших, в числе которых четверо детей, еще четверым удалось спастись. По предварительным данным, водоем Максимка, на котором случилась трагедия, не оборудован ни для купания, ни для катания на лодках. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело за "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Мы готовы сотрудничать с МЧС и другими заинтересованными ведомствами по вопросу профилактики сезонных ЧП с участием детей", — говорится в обращении детского омбудсмена, распространенном его аппаратом.

Кузнецова добавила, что на недавнем селекторном совещании по летнему детскому отдыху она предложила уделять пристальное внимание информированию детей и родителей об элементарных правилах безопасности, а также разработать программу по обучению специальным навыкам детей, проживающих "в регионах с климатическими, географическими особенностями".

Она отметила, что на повестке дня вновь стоит ЧП с участием детей — на этот раз трагедия в Челябинской области, в результате которой погибли четверо детей и трое взрослых.

"Никто из присутствующих взрослых не задумался, что водоем не предназначен для купания, что лодка рассчитана на меньшее количество человек, что безопасность могли бы обеспечить спасательные жилеты. В итоге мы имеем страшную трагедию. Я вновь хочу поднять вопрос безопасности детского отдыха в летний период. Каждый из нас — чиновник, принимающий решения, или просто родитель — должен задумываться о том, что от понимания ответственности зависят жизни наших детей", — подчеркнула Кузнецова.