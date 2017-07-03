Sputnik China обошел иностранные СМИ по числу подписчиков в соцсетях КНР

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Sputnik China превосходит иностранные СМИ по количеству подписчиков в соцсетях КНР и соседствует с государственными СМИ Китая, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на традиционной встрече руководителей российских и китайских СМИ "Формат смыслов", которая прошла в понедельник в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"В настоящий момент количество наших подписчиков аккаунта Sputnik China в Weibo (китайская социальная сеть — ред.) составляет около 9 миллионов пользователей, эти показатели значительно выше, чем у ряда зарубежных СМИ и западных дипломатических представительств, которые в последние годы также активно работают в китайских социальных сетях", — сказал Киселев. Для сравнения, у The Financial Times около 1,5 миллиона подписчиков, у Киодо Цусин — около 3 миллионов, добавил он.

"Может, в общих масштабах Китая это не так много, но тем не менее для иностранных СМИ это хорошее достижение", — сказал Киселев.

Он добавил, что в Weibo Sputnik China соседствует с ведущими государственными СМИ Китая. Также Sputnik China работает с крупнейшими новостными агрегаторами КНР, в том числе с Вэйсинь, Соуху и другими.

Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском. Мультимедийный портал Sputnik China входит в число ресурсов агентства, вещающих на языках Восточной и Юго-Восточной Азии, среди которых китайский, корейский и японский.