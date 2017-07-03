В Москве появилась скульптура, посвященная встрече Горбачева и Рейгана

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Скульптурная композиция, посвященная встрече единственного президента СССР Михаила Горбачева и 40-го президента США Рональда Рейгана, появилась в Москве — новую композицию Александра Бурганова установили в сквере близ столичного музея "Дом Бурганова" в соседстве с еще двумя работами скульптора, посвященными российско-американской теме.

Церемония открытия состоялась в понедельник в рамках 37-го ежегодного форума Россия-США. Скульптуру установили в сквере, прилегающем к музею Бурганова, в переулке Сивцев Вражек, где уже есть две работы художника на российско-американскую тематику: "Линкольн и Александр II" и "Встреча на Эльбе".

Горбачев, который не смог лично присутствовать на церемонии открытия, направил ее участникам обращение, поблагодарив организаторов за приглашение и выразив признательность скульптору за воплощение этого проекта.

В своем обращении бывший советский лидер заявил, что Россия и США должны понять причины нынешнего кризиса в отношениях и искать пути его преодоления. Он также призвал отказаться от конфронтационной риторики, наладить на разных уровнях диалог ученых, деятелей культуры и представителей молодого поколения. В то же время Горбачев выразил уверенность в том, что две страны способны снова выйти на путь сотрудничества, а в будущем — партнерства.

Композиция "Рейган – Горбачев" продолжает серию работ Бурганова, начатую по инициативе Фонда американо-российского культурного сотрудничества в 1995 году. Скульптор стал автором памятников поэтам Александру Пушкину и Уолту Уитмену — первый из них был установлен перед зданием университета в Вашингтоне в 2000 году, второй появился в 2005 году на территории МГУ имени Ломоносова в Москве.

Памятник второму президенту США Джону Адамсу работы Бурганова был открыт в Москве на территории посольства США в 2007 году. Композицию, посвященную 16-ому президенту США Аврааму Линкольну и императору Александру II, открыли в переулке Сивцев Вражек в 2008 году, а скульптура "Встреча на Эльбе.1945 год" появилась там же в 2016 году.