Общественная палата поддержала законопроект о защите животных

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Общественная палата РФ направила в Госдуму резолюцию о необходимости принятия закона "Об ответственном обращении с животными" в весеннюю сессию, сообщил РИА Новости в понедельник первый зампред Комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.

Законопроект, который Минприроды ранее внесло в Госдуму, предусматривает административную и, в отдельных случаях, уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Закон будет регулировать общественные отношения, связанные с обращением с домашними, безнадзорными животными, животными цирков, зоопарков, служебными животными. В понедельник в Общественной палате состоялось обсуждение ситуации с принятием закона, в результате была создана резолюция о необходимости принятия закона во втором чтении.

"Резолюция о необходимости скорейшего принятия закона "Об ответственном обращении с животными" направлена в Государственную думу… Главный смысл — чтобы он (законопроект) был принят в течение весенней сессии", — сказал Кирьянов.

Он отметил, что во вторник должен состояться Совет Государственной Думы, на котором будет приниматься решение по срокам и сущности вопроса.

Законопроект об ответственном обращении с животными был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году. Ранее глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева сообщала, что комитет завершил прием поправок к этому проекту закона, теперь он готовится ко второму чтению.