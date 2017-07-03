Экс-директор музея "Исаакиевский собор" возглавит новый музей РЖД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Экс-глава Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров возглавит новый музей РЖД, который откроется к 180-летию запуска первой железной дороги Санкт-Петербург — Царское Село, сообщил РИА Новости сам Буров.

"Контракт еще не подписан, но предложение от РЖД я принял. Готовящийся к открытию музей – это новое, современное пространство в городе. Такого в Петербурге еще не было", — сказал Буров.

По его словам, контракт может быть подписан в течение июля. Сам музей планируется открыть осенью к 180-летию запуска первой железной дороги Санкт-Петербург — Царское Село. Здание музея располагается на территории площадью более 37 тысяч квадратных метров недалеко от Балтийского вокзала.

Буров сообщил о своем уходе с должности директора музея-памятника "Исаакиевский собор" с 1 июня. В настоящее время музей возглавляет Юрий Мудров.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.