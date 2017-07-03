Экс-директор музея "Исаакиевский собор" возглавит новый музей РЖД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Экс-глава Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров возглавит новый музей РЖД, который откроется к 180-летию запуска первой железной дороги Санкт-Петербург — Царское Село, сообщил РИА Новости сам Буров.
По его словам, контракт может быть подписан в течение июля. Сам музей планируется открыть осенью к 180-летию запуска первой железной дороги Санкт-Петербург — Царское Село. Здание музея располагается на территории площадью более 37 тысяч квадратных метров недалеко от Балтийского вокзала.
Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.