Кабмин разрешил перевозить детей от 7 лет на заднем сиденье без автокресла

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Водители смогут перевозить детей возраста от 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье автомобиля, используя одни ремни безопасности без детского автокресла, следует из постановления правительства РФ, опубликованном на официальном сайте кабмина.

В соответствии с постановлением, утверждающим поправки в ПДД, теперь перевозки детей этого возраста на заднем сиденье автомобиля должны осуществляться с использованием детского автокресла или ремней безопасности. Аналогичные меры безопасности применяются и в случае перевозки ребенка в кабине грузовой машины.

Однако если ребенок до 12 лет едет на переднем сиденье легковой машины, то детское автокресло применяется обязательно, подчеркивается в тексте постановления.

В предыдущей редакции ПДД говорилось, что перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье должна осуществляться с использованием автокресла или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем сиденье — только с использованием автокресла. Сейчас же правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для детей до 7 лет (обязательно использование автокресла) и для детей от 7 до 12 лет.