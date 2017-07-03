Кабмин разрешил перевозить детей от 7 лет на заднем сиденье без автокресла

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Водители смогут перевозить детей возраста от 7 до 11 лет включительно на заднем сиденье автомобиля, используя одни ремни безопасности без детского автокресла, следует из постановления правительства РФ, опубликованном на официальном сайте кабмина.
В соответствии с постановлением, утверждающим поправки в ПДД, теперь перевозки детей этого возраста на заднем сиденье автомобиля должны осуществляться с использованием детского автокресла или ремней безопасности. Аналогичные меры безопасности применяются и в случае перевозки ребенка в кабине грузовой машины.
Однако если ребенок до 12 лет едет на переднем сиденье легковой машины, то детское автокресло применяется обязательно, подчеркивается в тексте постановления.