Кабмин утвердил поправки в ПДД, обязывающие перевозить детей в автокреслах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в ПДД, согласно которым перевозить детей до 7 лет в машине можно будет только с помощью специальных детских удерживающих устройств.

В марте в суд с жалобой обратился водитель из Екатеринбурга, которого оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что его ребенок находился в машине не в автокресле. При этом отец указал, что его ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности вместе с использованием универсального детского удерживающего устройства. Верховный суд РФ рассмотрел дело и постановил, что под цельным детским удерживающим устройством можно понимать штатный ремень безопасности с любой плотной подушкой, тем самым разрешив водителям перевозить детей без автокресел, но с применением других удерживающих средств в сочетании с ремнями безопасности.

"Подписанным постановлением в Правила внесены изменения, в соответствии с которыми перевозить детей в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, можно исключительно с их использованием и (или) с использованием детских удерживающих устройств", — говорится в справке к постановлению о перевозке детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, размещенном на официальном портале правительства РФ.

В предыдущей редакции ПДД говорилось, что перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье должна осуществляться с использованием автокресла или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем сиденье — только с использованием автокресла. Сейчас же правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для детей до 7 лет и для детей от 7 до 12 лет.

Как сообщается в тексте справки, по результатам проведённых испытаний были сделаны выводы о том, что другие средства (в качестве объекта испытания были выбраны книга, бескаркасное устройство, корректор (адаптер) лямок ремня безопасности) не обеспечивают должный уровень защиты ребёнка, сопоставимый с детским удерживающим устройством, удовлетворяющим требованиям Технического регламента Таможенного союза.

"В ходе испытаний было также доказано, что другие средства с высокой вероятностью усугубляют последствия дорожно-транспортного происшествия для ребёнка по сравнению с ремнями безопасности, предусмотренными конструкцией транспортного средства и используемыми для фиксации ребёнка без каких-либо дополнительных приспособлений", — говорится в тексте.