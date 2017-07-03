Власти Москвы: протечки в метро не угрожают безопасности пассажиров

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Видимые течи на станциях московского метрополитена не влияют на движение поездов и не угрожают пассажирам, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.
"Если мы видим, что происходит такая ситуация, меры принимаются мгновенно", — добавила собеседница агентства, отметив, что на "Парке культуры" уже установлен водоотвод, последствия дождя оперативно устранены.
В пресс-службе также отметили, что в метрополитене регулярно проводится уборка прилегающей территории, устранение засоров ливневых стоков и ям, уборка влаги в вестибюлях и на территориях, прилегающих к станциям метро, а в непогоду такая работа проводится чаще.
На данный момент столичное метро работает в штатном режиме, поезда на всех линиях следуют согласно графику.