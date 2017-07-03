Власти Москвы: протечки в метро не угрожают безопасности пассажиров

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Видимые течи на станциях московского метрополитена не влияют на движение поездов и не угрожают пассажирам, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.

"Видимые течи на станциях метро не влияют на работу электрического и иного оборудования и не угрожают безопасности движения", — заверили в метрополитене.

"Если мы видим, что происходит такая ситуация, меры принимаются мгновенно", — добавила собеседница агентства, отметив, что на "Парке культуры" уже установлен водоотвод, последствия дождя оперативно устранены.

В пресс-службе также отметили, что в метрополитене регулярно проводится уборка прилегающей территории, устранение засоров ливневых стоков и ям, уборка влаги в вестибюлях и на территориях, прилегающих к станциям метро, а в непогоду такая работа проводится чаще.

С раннего утра в столице шел дождь. Как ранее сообщили РИА Новости в столичном метеобюро, в понедельник в городе может выпасть до 10% от месячной нормы осадков. Позднее днем в СМИ появились видеоматериалы, на которых были зафиксированы подтопления как на улицах, так и в столичном метро. В частности, пострадала из-за дождя станция "Парк культуры". Корреспондент РИА Новости также стал свидетелем подтопления перехода с радиальной линии станции.

На данный момент столичное метро работает в штатном режиме, поезда на всех линиях следуют согласно графику.