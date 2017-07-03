В ФНС опровергли сообщения о получении права блокировать анонимайзеры

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) не получала права блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы, сообщает агенство RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У налоговой службы нет полномочий для блокировки таких программ, она лишь "выносит решения" относительно сайтов или их страниц, "содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории Российской Федерации, в том числе где содержатся такие программы", отметили в налоговой службе.

Ранее СМИ сообщили, что ФНС получила возможность блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировки запрещенных интернет-ресурсов.

В конце июня на официальном портале правовой информации был опубликован приказ, принятый Федеральной налоговой службой, Роскомнадзором, МВД и Роспотребнадзором. В документе определяются критерии, по которым сайты могут быть внесены в реестр запрещенных. В частности, основанием для решения о блокировке сайта может послужить наличие информации или программ, позволяющих получить доступ к запрещенным в России виртуальным казино и лотереям.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать технологии обхода блокировки сайтов с противоправной информацией. Документ устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к нелегальным в России интернет-ресурсам. При этом владельцы таких сетей и программ получат доступ к информационной системе Роскомнадзора, содержащей информацию о запрещенных сайтах.

Кроме того, законопроект вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на заблокированные в России ресурсы.