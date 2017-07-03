Июль будет сложным: глава МЧС предупредил об угрозе природных катаклизмов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков предупредил, что в июле в России возможны различные природные катаклизмы. В частности, он заявил об угрозе резких перепадов температур, сильном ветре и осадках.
"Где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то — резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки", — пояснил глава МЧС.
Несмотря на пессимистичный прогноз, Пучков выразил надежду, что в Центральной России все-таки настанут солнечные дни, а в страдающих от жары и засухи регионах пойдут дожди.
Лета ждать не стоит
С главой МЧС согласны и синоптики. В воскресенье сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал RT, что ждать лета в Центральной России не стоит.
"На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25-30 °C", — заявил он.
По словам эксперта, лето будет "скомканным", а купальный сезон с такими температурами смогут открыть "только смельчаки".
Аномальный июнь
В июне московская погода побила сразу несколько антирекордов. Так, например, 15 июня 2017 года стало самым холодным за последние 138 лет: фактическая погода в столице составила 9,5 градуса тепла.
При этом специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что речь идет именно о дневной температуре, а не о минимальных показателях за день, которые синоптики традиционно определяют в ночные часы.
По данным метеорологов, такие температуры характерны в Москве для конца апреля.
"Количество осадков за 30 июня в Москве — самое большое за историю наблюдений, прежний рекорд составлял 22,3 миллиметра и принадлежал 1923 году. Самая большая суточная сумма осадков для июня составляет 62,5 миллиметра и была зарегистрирована в 1970 году", — рассказали в Гидрометцентре.
Пятничный шторм
В минувшую пятницу на столицу обрушился настоящий шторм. В результате удара стихии погиб один человек — жителя Дмитровского района Подмосковья убило молнией.
Кроме того, в результате непогоды 4,4 тысячи человек в Москве и области остались без света. Сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду привели к массовым аварийным отключениям в распределительных сетях.
Всего же в Центральном федеральном округе электроснабжения лишились более 27 тысяч человек.
Тогда ситуацию взял под особый контроль заместитель министра энергетики Андрей Черезов.
Авралы у коммунальщиков
Уже привычное предупреждение действует и в понедельник, 3 июля. По данным синоптиков, в Москве ожидается сильный ветер, дождь и гроза.
Метеорологи говорят, что такая погода сохраниться в течение всей недели.
"Пока никаких признаков, свидетельствующих о том, что к нам вернется настоящее лето. Из-за довольно активной циклонической деятельности столичный регион практический каждый день будут поливать дожди различной интенсивности", — отметил специалист погодного центра "Фобос".
Непогода внесла коррективы и в работу столичных коммунальных служб. В связи с ливнями в Москве организовано круглосуточное дежурство 385 бригад "Мосводостока".
В мэрии уточнили, что всего в работах задействовано более 4,1 тысячи рабочих и порядка 1,2 тысячи единиц техники, включая вакуумную, которые обеспечивают беспрепятственный пропуск воды и работу перекачивающих помп.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в условиях сильного ливня комплекс ЖКХ в городе работает в штатном режиме.
"Погода продолжает нас испытывать. Городское хозяйство работает в штатном режиме", — написал градоначальник на своей странице в Twitter.