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Общество

Июль будет сложным: глава МЧС предупредил об угрозе природных катаклизмов

15:2403.07.2017
(обновлено: 15:28 03.07.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДождь в Москве. Архивное фотоДождь в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков предупредил, что в июле в России возможны различные природные катаклизмы. В частности, он заявил об угрозе резких перепадов температур, сильном ветре и осадках.

Женщина с зонтом во время дождя в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Лета не будет. Центральную Россию ждет "циклоническая депрессия"
На селекторном совещании министр отметил, что первый месяц лета для его ведомства выдался напряженным, не менее сложным обещает быть и июль.

"Где-то могут быть очередные максимумы температур, где-то — резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки", — пояснил глава МЧС.

Несмотря на пессимистичный прогноз, Пучков выразил надежду, что в Центральной России все-таки настанут солнечные дни, а в страдающих от жары и засухи регионах пойдут дожди.

Лета ждать не стоит

С главой МЧС согласны и синоптики. В воскресенье сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал RT, что ждать лета в Центральной России не стоит.

"На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25-30 °C", — заявил он.

По словам эксперта, лето будет "скомканным", а купальный сезон с такими температурами смогут открыть "только смельчаки".

Медик измеряет артериальное давление во время акции совместную акцию Узнай свое давление в Московском метрополитене. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Врач рассказала, как вести себя при резких скачках атмосферного давления
"По большому счету, всю следующую неделю будут идти короткие дожди. Да и можно сказать, что лето получится скомканным, и ничего там дальше хорошего не видно", — отметили в центре "Фобос".

Аномальный июнь

В июне московская погода побила сразу несколько антирекордов. Так, например, 15 июня 2017 года стало самым холодным за последние 138 лет: фактическая погода в столице составила 9,5 градуса тепла.

При этом специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что речь идет именно о дневной температуре, а не о минимальных показателях за день, которые синоптики традиционно определяют в ночные часы.

По данным метеорологов, такие температуры характерны в Москве для конца апреля.

Клумба тюльпанов в снегу в Новосибирске. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Гидрометцентре рассказали о последствиях майских заморозков
Последний день июня, в свою очередь, принес рекорд по количеству осадков — в пятницу за день на метеостанции ВДНХ выпало 65 миллиметров осадков (84 процента от месячной нормы). Наиболее сильные дожди отмечались также в Шереметьево (60 миллиметров), в Долгопрудном (58 миллиметров) и Немчиновке (51 миллиметр).

"Количество осадков за 30 июня в Москве — самое большое за историю наблюдений, прежний рекорд составлял 22,3 миллиметра и принадлежал 1923 году. Самая большая суточная сумма осадков для июня составляет 62,5 миллиметра и была зарегистрирована в 1970 году", — рассказали в Гидрометцентре.

Пятничный шторм

В минувшую пятницу на столицу обрушился настоящий шторм. В результате удара стихии погиб один человек — жителя Дмитровского района Подмосковья убило молнией.

Буквы М у входа на станцию московского метро. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за долгого дождя
В пресс-службе столичного департамента здравоохранения, в свою очередь, сообщили об одном пострадавшем. Источник РИА Новости в экстренных службах города уточнил, что травмы от упавшей ветки получила женщина 1946 года рождения.

Кроме того, в результате непогоды 4,4 тысячи человек в Москве и области остались без света. Сильный дождь и ветер с порывами до 20 метров в секунду привели к массовым аварийным отключениям в распределительных сетях.

Всего же в Центральном федеральном округе электроснабжения лишились более 27 тысяч человек.

Тогда ситуацию взял под особый контроль заместитель министра энергетики Андрей Черезов.

Авралы у коммунальщиков

Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Комплекс ЖКХ в Москве работает штатно, несмотря на дожди, заявил Собянин
В последние дни Гидрометцентр регулярно вводит в столице желтый уровень погодной опасности.

Уже привычное предупреждение действует и в понедельник, 3 июля. По данным синоптиков, в Москве ожидается сильный ветер, дождь и гроза.

Метеорологи говорят, что такая погода сохраниться в течение всей недели.

"Пока никаких признаков, свидетельствующих о том, что к нам вернется настоящее лето. Из-за довольно активной циклонической деятельности столичный регион практический каждый день будут поливать дожди различной интенсивности", — отметил специалист погодного центра "Фобос".

Ветреная погода. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
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В МЧС предупредили об ухудшении погоды в семи регионах Урала и Сибири
В ночные часы воздух будет прогреваться до +8… +13 градусов, днем ожидается 16-21 градус тепла. К концу рабочей недели станет еще на два-три градуса прохладнее.

Непогода внесла коррективы и в работу столичных коммунальных служб. В связи с ливнями в Москве организовано круглосуточное дежурство 385 бригад "Мосводостока".

В мэрии уточнили, что всего в работах задействовано более 4,1 тысячи рабочих и порядка 1,2 тысячи единиц техники, включая вакуумную, которые обеспечивают беспрепятственный пропуск воды и работу перекачивающих помп.

Дождь в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в первую неделю июля
На усиленный режим работы перешли и службы метрополитена. При этом, несмотря на непогоду, поезда на всех линиях следуют согласно графику.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в условиях сильного ливня комплекс ЖКХ в городе работает в штатном режиме.

"Погода продолжает нас испытывать. Городское хозяйство работает в штатном режиме", — написал градоначальник на своей странице в Twitter.

Уровни опасности погоды
© РИА Новости, Инфографика
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Уровни опасности погоды

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