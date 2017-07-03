В Госдуме предложили дать Крыму послабления в случае запрета анонимайзеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Крыму, находящемуся под воздействием санкций, необходимо дать послабления в случае запрета в России на использование анонимайзеров — технологий обхода блокировки сайтов, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.

В конце июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование технологий для доступа к заблокированным интернет-сайтам с противоправной информацией.

"Севастополь и Республика Крым – это особый регион, который находится в санкционной блокаде, и лишить людей доступа к интернету по многим вопросам – недопустимо. Севастопольцы и крымчане заказывают вещи, работают в сфере IT и многое другое, вплоть до скачивания игр детям — все это благодаря анонимайзерам, потому что за пределами России электронные IT-адреса крымчан сразу же отсекаются и блокируются", — сказал РИА Новости Белик.

Депутат подчеркнул, что уже подготовил свои предложения к законопроекту. Он хочет внести поправки, дающие жителям крымского региона определенные послабления по вопросу о технологиях обхода блокировки сайтов.

"В конце концов можно выработать перечень анонимайзеров, которые будут разрешены на территории Севастополя и Крыма", — подчеркнул Белик.

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